Hacıosmanoğlu: 'Kupayı Türkiye'ye getireceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya ve Kosova karşısında kendilerine yakışan bir futbol oynamadıklarını belirterek, "Bu maçlar tek maçlar; önemli olan yarım gol de olsa kazanmak. Ama ben şuna inanıyorum ki ABD'ye gideceğiz. Allah nasip edecek, oradan da kupayı alıp Türkiye'ye geleceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben hep söyledim, kızımın temiz kalbine inanıyorum diye. Kongreye 12 gün kala çok kızınca, 'Baba git, futbolun patronu ol. Dünya şampiyonu olalım' dedi. Çocuklar her şeyi hak ediyor. Benim sözlerimi insanlar yanlış anlıyor. Politik konuşmuyorum. Ben sokaktan geliyorum. İnsanların anlayacağı dilden konuşuyorum. 'Tarihin en karakterli, en yetenekli kadrosu' derken kimseye karaktersiz demiyorum. Bunlar abilerinin izinden gidiyor. Bunların abileri Avrupa Şampiyonası'nda, dünya şampiyonasında bu aziz millete çok büyük sevinçler yaşattı. Çoğu onları örnek alıyor, yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik eleştirilere de cevap verdi. Hacıosmanoğlu, "Bu millet her şeyi biliyor. Bu milletin içinden geliyorum. Prim kavgası yapanları da biliyor. Grup olup hocasıyla kavga yapanları da biliyor. Kampta, otel odalarında birbirlerine silah çekenlerin olaylarını da biliyor. Bugün milli takıma baktığınız zaman herkes birbirini seviyor. Herkes birbiriyle arkadaş. Şunu biliyorlar ki abilerinin izinden giderek bu aziz milleti sevindirmek tek amaçları" diye konuştu.

Romanya ve Kosova ile oynadıkları maçlarda kendilerine yakışan futbolu sergileyemediklerini belirten Hacıosmanoğlu, "İki maçta bize yakışan futbolu oynadık diyemeyiz. Hocam da bugün aynı şeyi söyledi. Bu maçlar tek maçlar; önemli olan yarım gol de olsa kazanmak. Ama ben şuna inanıyorum ki ABD'ye gideceğiz. Allah nasip edecek, oradan da kupayı alıp Türkiye'ye geleceğiz" şeklinde konuştu.

Kızı Ela'nın maç sonuna kadar dua ettiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bu işin mimarı o. Orada dua ediyor. Şimdi yanıma geldi, gözleri yaşlı. 'Baba, maç bitene kadar dua ettim' diyor. Orada sahada da dua ediyordu. Bunlar melekler. Onların temiz kalbine inanacaksın. Ben de inanıyorum, Allah nasip edecek bize" cümleleri yer verdi. - İSTANBUL