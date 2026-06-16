Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e Tepki - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e Tepki

16.06.2026 11:12
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Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'in açıklamalarını eleştirerek, 'İmparatora yakışmadı' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörleri Fatih Terim'in açıklamalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, "İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona Athletic Grounds'ta yaptığı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörleri Fatih Terim ve Şenol Güneş'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu, "Şenol hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelen kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız'. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Bu çocukların bunda bir katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız, başkandan mı soracaksınız? Onu da söyleyin, hazırlık yapsın. Burası hesap verme yeri değil. Onun için kendisine hiç yakıştıramadım" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim ne demişti?

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Youtube hesabında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Turnuva daha yeni başladı. Keyifsiz olduğumuz bir gerçek. Ama ben Montella, ekibine ve futbolcularımıza çok güveniyorum. İki tane maç var. Hepsi yürekli çocuklar. Ölmüş bitmiş bir hal yaratmanın manası yok. Paraguay maçını kaybetseler dahi iddiamız var. Kaybetseler de, kazansalar da yanlarında olmalıyız. Her şeyi unutup kalan iki maça konsantre olmamız gerekiyor. Halkımızdan ricamız ne olabilir? Hesap her zaman sorulur. Lütfen şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen şekilde yaklaşmamız gerekir. Üzülmeyi, sevinmeyi hatta hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakmamız gerekir." - ARIZONA

Kaynak: İHA

Fatih Terim, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e Tepki - Son Dakika

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