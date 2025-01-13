Hafta içi tesisatçı olarak çalışıyordu, hafta sonu ''Maçın Adamı'' seçildi - Son Dakika
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Spor

Hafta içi tesisatçı olarak çalışıyordu, hafta sonu ''Maçın Adamı'' seçildi

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İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Tottenham, 5. Lig ekibi Tamworth'u normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 3-0 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran an ise hafta içi tesisatçı olarak çalışan 32 yaşındaki defans oyuncusu Haydn Hollis'in Tottenham'a karşı "Maçın Adamı" ödülünü kazanması oldu.

13.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:15
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İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Tottenham, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 5. Lig ekibi Tamworth'u 3-0 yenerek tur atladı.

Tottenham'ın bir 5. Lig ekibine karşı maçı uzatmalara götürmesi, taraftarları tarafından büyük eleştiri ile karşılandı. Bu sonuçla birlikte Tottenham adını üst tura yazdırırken, Tamworth kupaya veda etti.

TESİSATÇI OLARAK ÇALIŞIYORDU, "MAÇIN ADAMI" SEÇİLDİ

Hafta içi tesisatçı olarak çalışan 32 yaşındaki defans oyuncusu Haydn Hollis, Tamworth formasıyla Tottenham'a karşı oynadı ve "Maçın Adamı" ödülünü kazandı.

Hafta içi tesisatçı olarak çalışıyordu, hafta sonu 'Maçın Adamı' seçildi
Hafta içi tesisatçı olarak çalışıyordu, hafta sonu \'\'Maçın Adamı\'\' seçildi

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Son Dakika Spor Hafta içi tesisatçı olarak çalışıyordu, hafta sonu ''Maçın Adamı'' seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin annesine de döşemiş mi 14 14 Yanıtla
    res:
    :D. 0 0
    Selim Kayisi:
    ferat la, kendi kendine laf attığını anladı. kimse artık sallamıyor seni. bırak bu işleri 0 0
    Burak Öztürk:
    kesin döşemiştir 0 0
  • res:
    Sonra tesisata devam 1 1 Yanıtla
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