Hafta içi tesisatçı olarak çalışıyordu, hafta sonu \'\'Maçın Adamı\'\' seçildi

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İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Tottenham, normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 5. Lig ekibi Tamworth'u 3-0 yenerek tur atladı.

Tottenham'ın bir 5. Lig ekibine karşı maçı uzatmalara götürmesi, taraftarları tarafından büyük eleştiri ile karşılandı. Bu sonuçla birlikte Tottenham adını üst tura yazdırırken, Tamworth kupaya veda etti.

TESİSATÇI OLARAK ÇALIŞIYORDU, "MAÇIN ADAMI" SEÇİLDİ

Hafta içi tesisatçı olarak çalışan 32 yaşındaki defans oyuncusu Haydn Hollis, Tamworth formasıyla Tottenham'a karşı oynadı ve "Maçın Adamı" ödülünü kazandı.