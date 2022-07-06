Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti

06.07.2022 09:32

Manchester City, süper yıldız Erling Haaland'ı renklerine bağladı. Sözleşmesindeki ilginç ayrıntılar ise dikkat çekti. Haftalık 435 bin euro kazanacak olan Norveçli yıldızın sözleşmesinde iki serbest kalma maddesi bulunuyor.

Sezonun en çok konuşulan transferi Erling Haaland'ın sözleşmesindeki ilginç detaylar çok konuşuldu. Norveçli yıldızın sözleşmesinde iki serbest kalma maddesi yer alıyor. NTV Spor'un aktardığı habere göre, ilk madde 2024 yaz transfer döneminde devreye girecek ve serbest kalma bedeli 200 milyon Euro olarak belirlenecek. İkincisi 175 milyon Euro olacak ve 2025 yazı için geçerli olacak. Bu bedel karşılanması halinde 21 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın başka kulüplerinde forma giyebilir.

HAALAND'IN HAFTALIK MAAŞI

Erling Haaland, son İngiltere şampiyonu ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Norveçli golcü, haftalık 435 bin euro kazanacak.

YORUMLAR
500

Erling Haaland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:37 İsveç Dışişleri Bakanı Linde, PKK propagandası yapan Sol Parti'ye sert tepki gösterdi
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 ABD'de 7 kişiyi katleden, en az 30 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kadın kılığına girerek kaçtı
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
00:49 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında maaşını açıkladı: 25 bin TL kazanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 09:44:24. #1.11#
SON DAKİKA: Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement