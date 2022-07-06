Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti

Sezonun en çok konuşulan transferi Erling Haaland'ın sözleşmesindeki ilginç detaylar çok konuşuldu. Norveçli yıldızın sözleşmesinde iki serbest kalma maddesi yer alıyor. NTV Spor'un aktardığı habere göre, ilk madde 2024 yaz transfer döneminde devreye girecek ve serbest kalma bedeli 200 milyon Euro olarak belirlenecek. İkincisi 175 milyon Euro olacak ve 2025 yazı için geçerli olacak. Bu bedel karşılanması halinde 21 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın başka kulüplerinde forma giyebilir.

HAALAND'IN HAFTALIK MAAŞI

Erling Haaland, son İngiltere şampiyonu ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Norveçli golcü, haftalık 435 bin euro kazanacak.