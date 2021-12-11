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Haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Haftanın hakemleri açıklandı

11.12.2021 09:28
Haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 7. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 7. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Amatör Küme'de 7. hafta müsabakaları bugün saat 14.00'de oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. Bugün başlayacak olan heyecan yarın 8 maç ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Bugün

Esentepespor- Kayseri Gençlerbirliği: Ahmet Çıtak

Sanayi Esnafspor- OSB Atletikspor: Hüseyin Otyakmaz

Yarın

Kayserigücü FK- Erciyes Esen Makinaspor: Hüseyin Otyakmaz

Amarat Gençlikspor- Hacılar Erciyesspor: Ahmet Ulu

Kocasinan Ülküspor- Talas Anayurtspor: Erdem Sarıaslan

Başakpınar Belediyespor- Kayseri Şekerspor: Hüseyin Keğin

Erciyes Reşadiye Gençlikspor- Tomarza Belediyespor: Esat Sabuncu

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Cemal Emre Gömeç

Kayseri Yavuzspor-Buğdaylıspor: Kemal Hattatioğlu

Özvatan Gençlikspor-Gültepespor: Ahmet Pakırcı - KAYSERİ

Haftanın hakemleri açıklandı
Haftanın hakemleri açıklandı
Haftanın hakemleri açıklandı

Kocasinan, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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