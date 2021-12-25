Haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Amatör Küme'de 9. hafta müsabakaları tamamı yarın oynanacak. Yarın oynanacak olan 9.hafta sonunda ligin ilk yarısını tamamlanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Esentepespor-Buğdaylıspor: Ahmet Ulu
Kayseri Gençlerbirliği- Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu
Kayseri Şekerspor- OSB Atletikspor: Alim Kandemir
Amarat Gençlikspor- Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Otyakmaz
Erciyes Esen Makinaspor-Kayseri Yavuzspor: Yusuf Uğurlu
Kocasinan Ülküspor- Hacılar Erciyesspor: Cem Eray Eşmekaya
Sanayi Esnafspor-Gültepespor: Hüseyin Keğin
Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Kayserigücü FK: Ahmet Çıtak
Başakpınar Belediyespor- Talas Anayurtspor: Rıza Öztürk
Kayseri Yolspor- Tomarza Belediyespor: Birtan Ekren - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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