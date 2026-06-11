Haiti, FIFA'nın İstediği için Forma Tasarımını Değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haiti, FIFA'nın İstediği için Forma Tasarımını Değiştirdi

11.06.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti, FIFA'nın siyasi bulduğu forma tasarımını değiştirdi. 2026 Dünya Kupası'na katılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi.

Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.

Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirdi.

Haiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Politika, Futbol, Haiti, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haiti, FIFA'nın İstediği için Forma Tasarımını Değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

16:22
Trump’ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA’dan kıyak
Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:59
A Milli Takım devleri geride bıraktı İşte dünyanın en değerli milli takımları
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:29:05. #7.13#
SON DAKİKA: Haiti, FIFA'nın İstediği için Forma Tasarımını Değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.