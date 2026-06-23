Haji Wright: Türk Futbolu Parlak Bir Geleceğe Sahip - Son Dakika
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Haji Wright: Türk Futbolu Parlak Bir Geleceğe Sahip

Haji Wright: Türk Futbolu Parlak Bir Geleceğe Sahip
23.06.2026 10:35
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Haji Wright, Türkiye'nin yetenekli futbolculara sahip olduğunu ve parlak bir gelecek göreceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Haji Wright, Türkiye'nin yüksek teknik kapasiteye sahip, yetenekli futbolcuları olduğunu ve iyi bir gelişimle takımın parlak bir geleceğe ulaşabileceğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD formasıyla mücadele eden Haji Wright; ev sahipliği avantajından turnuva hedeflerine, Türkiye ile oynayacakları grup karşılaşmasından Türk taraftarlara kadar pek çok konuda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Dünya Kupası'nın ülkemizde düzenlenmesi genç oyunculara en üst seviyeyi görme şansı tanıyor"

Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesinin ülke futbolu adına büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Spor zaten büyük bir gelişim gösterdi; ancak Dünya Kupası'nın kendi ülkemizde düzenlenmesi, genç oyunculara en üst seviyeyi bizzat yakından görme şansı tanıyor. Umarız bu durum gelecek nesillere ilham verir ve sporun büyümeye devam etmesine katkı sağlar. Oyuncular olarak bizim açımızdan da heyecan verici bir durum; çünkü kendi taraftarlarımızın önünde ülkemizi temsil edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yetenekli bir kadroya ve üst düzeyde mücadele eden birçok oyuncuya sahibiz"

Haji Wright, gelecek maçlarda takımın alacağı galibiyetlere katkı sunmak istediğini de belirterek, "Yetenekli bir kadroya ve üst düzeyde mücadele eden birçok oyuncuya sahibiz. Kendi sahamızda oynamak bunu daha da özel kılıyor. Gol atarak, pozisyon hazırlayarak ya da takım için var gücümle çalışarak katkı sağlamak ve taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"En önemli şey, takımın başarısına katkıda bulunmak"

Golcü futbolcu, ABD Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun kendisinden ve takımdan beklentilerine dair gelen bir soruya ise, "Her antrenör yoğunluk, disiplin ve takımın fikirlerine bağlılık ister. Hücum oyuncularının pres yapmasını, çok çalışmasını ve hücumda agresif olmasını bekler. Benim görevim ise antrenörün istediklerini yerine getirmek, enerji katmak ve fırsat bulduğum her an etkili olmak. Çok sayıda kaliteli hücum oyuncusuna sahibiz. Bir forvet olarak gol atmak işimin bir parçası; fırsat geldiğinde bunları değerlendirme konusunda kendime her zaman güvenirim. Ancak en önemli şey, takımın başarısına katkıda bulunmak. Eğer benden gol atmam istenirse, bunu başarmak için elimden gelenin en iyisini yaparım" cevabını verdi.

"Türk futboluna büyük saygı duyuyorum"

Bir dönem Antalyaspor forması da giymiş olsan ABD'li oyuncu, Türk futboluna büyük saygı duyduğunu vurgulayarak, "Çünkü kariyerimin önemli yıllarını orada geçirdim. Taraftarlar tutkulu ve orada harika anılar biriktirdim. Ancak maç başladığında, bu sadece her iki takımın da kazanmaya çalıştığı sıradan bir karşılaşmaya dönüşecek" diye konuştu.

"İyi bir gelişim göstererek, parlak bir geleceğe sahip olacaklardır"

Haji Wright, Türkiye'nin her zaman yetenekli oyunculara sahip olduğunu aktardı. Wright, "Ancak artık Avrupa'nın en büyük kulüplerinde deneyim kazanan daha fazla genç oyuncu görüyoruz takımda. Yüksek teknik kapasiteye sahipler. İyi bir gelişim göstererek, parlak bir geleceğe sahip olacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya Kupası'nda odak noktası, takım halinde iyi savunma yapmak olmalı"

Dünya Kupası'nda 'takım halinde savunma' yapmaya odaklanılması gerektiğine dikkat çeken golcü oyuncu, "Türkiye, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi çok yetenekli oyunculara sahip. Ancak Dünya Kupası'nda her takım kaliteli oyunculara sahip. Bu nedenle odak noktası; takım halinde iyi savunma yapmak olmalı" dedi.

"Türk taraftarlar, bugüne kadar gördüğüm en tutkulu taraftarlar arasında"

Haji Wright, son olarak Türk taraftarlardan da bahsederek, cümlelerini şöyle noktalandırdı:

"Türk taraftarlar, bugüne kadar gördüğüm en tutkulu taraftarlar arasında yer alıyor; ev sahibi konumundaki Amerikalı taraftarlar da sonuna kadar arkamızda olacak. Bunlar, oyuncuların hayalini kurduğu türden maçlar, çünkü stadyumdaki enerji çok yüksek." - ARIZONA

Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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