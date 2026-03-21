Hakan Akkaya\'nın Gümüş Madalyası

Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Budapeşte kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.
Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu.
