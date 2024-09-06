Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekerlekli sandalye eskrimci Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde gösterdiği üstün performansla bronz madalya elde etti. Hakan, bu başarıyla Türkiye'nin eskrim alanındaki uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi ve spor camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu.
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7.09.2024 04:45:45. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Akkaya Paralimpik'te Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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