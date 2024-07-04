Hakan Akkaya, Polonya'da bronz madalya kazandı

Spor

Polonya'da bugün başlayan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya Epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele eden Hakan Akkaya, ilk olarak Tablo-32'de Arjantinli Carlos Freitas'ı 15-4, t-16'da Iraklı Hayder Al-Ogaili'yi 15-13 ve çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Artem Manko'yu 10-9 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final mücadelesini Iraklı sporcu Zainulab Al-Madhkhoori karşısında 15-11'lik mağlubiyetle tamamlayan Akkaya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan bugün Kılıç A kategorisinde Şenay Güner mücadelesini 17'nci sırada tamamladı. Hakan Akkaya ve Şenay Güner'in Flöre A ve Epe A; Elke Lale Van Achterberg'in ise Epe ve Flöre B kategorilerinde piste çıkacağı organizasyon 7 Temmuz'da son bulacak. - İSTANBUL