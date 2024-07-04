Hakan Akkaya, Polonya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hakan Akkaya, Polonya'da bronz madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya, Epe A kategorisinde bronz madalya kazandı. Akkaya, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Artem Manko'yu yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Iraklı sporcu Zainulab Al-Madhkhoori'ye mağlup olan Akkaya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

04.07.2024 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da bugün başlayan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Hakan Akkaya Epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele eden Hakan Akkaya, ilk olarak Tablo-32'de Arjantinli Carlos Freitas'ı 15-4, t-16'da Iraklı Hayder Al-Ogaili'yi 15-13 ve çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Artem Manko'yu 10-9 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı final mücadelesini Iraklı sporcu Zainulab Al-Madhkhoori karşısında 15-11'lik mağlubiyetle tamamlayan Akkaya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan bugün Kılıç A kategorisinde Şenay Güner mücadelesini 17'nci sırada tamamladı. Hakan Akkaya ve Şenay Güner'in Flöre A ve Epe A; Elke Lale Van Achterberg'in ise Epe ve Flöre B kategorilerinde piste çıkacağı organizasyon 7 Temmuz'da son bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hakan Akkaya, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Akkaya, Polonya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 23:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hakan Akkaya, Polonya'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement