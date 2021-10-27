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Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor

27.10.2021 09:47

Eriksen'in boşluğunu doldurması için alınan Hakan, Inter'de beklenen performansı karşılayamadı. Milli futbolcunun devre arasında takasta kullanılacağı belirtildi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter macerası Milan'daki gibi uzun sürmeyebilir. Geçen sezonun şampiyonu Inter, bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. Christian Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri karşılayamadı. Devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

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LAZİO'NUN İSPANYOL ON NUMARASI

Inter'in, Lazio'nun 29 yaşındaki on numarası Luis Alberto'yu istediği aktarıldı. Alberto için Hakan'ın takasta sunulacağı ifade edildi. Milli futbolcumuzun devre arasında Lazio'ya gitme ihtimali bir hayli ciddi.

Hakan Çalhanoğlu'nun bileti kesildi! Devre arasında Inter'den gönderiliyor
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor

Hakan Çalhanoğlu, Milan, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor - Son Dakika Spor


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