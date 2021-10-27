Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter macerası Milan'daki gibi uzun sürmeyebilir. Geçen sezonun şampiyonu Inter, bu sezon aynı performansı sergileyemiyor. Christian Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri karşılayamadı. Devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

LAZİO'NUN İSPANYOL ON NUMARASI

Inter'in, Lazio'nun 29 yaşındaki on numarası Luis Alberto'yu istediği aktarıldı. Alberto için Hakan'ın takasta sunulacağı ifade edildi. Milli futbolcumuzun devre arasında Lazio'ya gitme ihtimali bir hayli ciddi.