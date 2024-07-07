Hakan Çalhanoğlu: Bu turnuva bizim için bir dönüm noktası olabilir - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu: Bu turnuva bizim için bir dönüm noktası olabilir

Hakan Çalhanoğlu: Bu turnuva bizim için bir dönüm noktası olabilir

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elenmeleri sonrası duygularını paylaştı. Çalhanoğlu, ülke olarak başarıya ulaştıklarını düşündüğünü ve bu turnuvanın bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

07.07.2024 13:41
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A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elenmeleri sonrası, "Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin son düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Hakan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi. Kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür eden Çalhanoğlu, "Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu. Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hak ettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak. Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya'da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: Bu turnuva bizim için bir dönüm noktası olabilir - Son Dakika

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