Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! İtalyan deviyle 5 milyon euroluk sözleşmeye imza atacak - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! İtalyan deviyle 5 milyon euroluk sözleşmeye imza atacak

25.01.2023 10:05

Başarılı performansıyla göz dolduran Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter ile olan sözleşmesini uzatmayı düşünüyor. Milli topçunun yıllık 5 milyon eurodan İtalyan takımıyla 2026 yılına kadar yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Milan'dan bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinde ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi oldu. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

YILDA 5 MİLYON EURO KAZANACAK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Hakan Çalhanoğlu, Inter ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmaya çok yakın. Milli futbolcunun yeni sözleşmesinde yıllık 5 milyon euro ve bonuslar kazanacağı belirtildi.

INTER'IN DEĞİŞİLMEZ İSMİ

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'in değişilmez isimlerinden olurken İtalyan devinin formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol-5 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! İtalyan deviyle 5 milyon euroluk sözleşmeye imza atacak - Son Dakika
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