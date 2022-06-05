Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi

05.06.2022 00:21
Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, "Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık.

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, "Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık. Bizden daha iyilerdi. İlk 30-35 dakikada savunmada tatminkardık. İlk golü yedikten sonra maç bizim için daha zor hale geldi. İkinci yarı bir şeyler yaratmaya çalıştık. Beklediğimiz bir sonuç ortaya çıkmadı" dedi.

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Türkiye'ye 4-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç boyunca istedikleri bir oyun ortaya koyamadıklarını ve gol şansı yaratamadıklarını belirten Ericson, "Bu galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ediyorum. Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık. Bizden daha iyilerdi. İlk 30-35 dakikada savunmada tatminkardık. İlk golü yedikten sonra maç bizim için daha zor hale geldi. İkinci yarı bir şeyler yaratmaya çalıştık. Beklediğimiz bir sonuç ortaya çıkmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve kombinasyonları bizi çok zorladı. Hiç şans yaratamadık ve bu sonuç ortaya çıktı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Milli takım sahne alıyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının tüm detayları Milli takım sahne alıyor! İşte Türkiye-Faroe Adaları maçının tüm detayları Faroe Adaları, Türkiye maçına Antalya'da hazırlanıyor Faroe Adaları, Türkiye maçına Antalya'da hazırlanıyor
Kaynak: DHA

Faroe Adaları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement