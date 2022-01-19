Hakan Karaahmet: "Bu gece aldığımız 1 puan Okan'a yazar"

GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, "Kalecimizi tebrik ediyorum. Bu gece aldığımız 1 puan ona yazar" dedi.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımı verdiği mücadeleden dolayı kutladığını belirterek, "Takımımı bu mücadeleden dolayı kutluyorum. Giresunspor bu sezon farklı bir mücadele veriyor. Ayakları üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Trabzonspor komşumuz, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmiş yoluna devam ediyor. Buradan 1 puan almak bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"Bu gece aldığımız 1 puan Okan'a yazar"

Kaleci Okan'ın Giresunpor'da kendini bulduğunu belirten Hakan Karaahmet, "Penaltı verilen pozisyonu yorumcular tartışacaktır. Takdir hakemin. Ben ve hocam hakemler hakkında konuşmuyoruz. İki penaltı atışı kullanıldı. Kalecimizi tebrik ediyorum. Bu gece aldığımız 1 puan ona yazar" ifadelerini kullandı.

"Giresunspor, takviyeler yaparak yoluna devam edecek"

Giresunspor'un transfer yapacağını belirten Hakan Karaahmet, "Giresunspor inşallah transfer yapacak. Giresunspor camiası bu konuda üzerine düşeni yapacak. Takımımızın kadro derinliğinde eksiklerimiz var. En kısa zamanda Giresunspor takviyelerini yaparak yoluna devam edecek" değerlendirmesini yaptı. - TRABZON