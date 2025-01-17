Hakan Kazancı'nın Yılın Kareleri Oyları - Son Dakika
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Hakan Kazancı'nın Yılın Kareleri Oyları

Hakan Kazancı\'nın Yılın Kareleri Oyları

TGASDF Başkanı Kazancı, 2024'ün en iyi fotoğraflarını seçti ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

17.01.2025 11:19
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Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) Başkanı Hakan Kazancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Kazancı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

TGASDF başkanlığının yanı sıra Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun başkan vekilliğini yapan Hakan Kazancı'nın "Spor" kategorisindeki tercihi, "Ata Sporu" adlı Adem Kutucu'nun çektiği fotoğraf oldu.

Kazancı, 6. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı savaş oyunlarını temsilen yapılan gösteride çekilen fotoğraf hakkında "İlk dikkatimi çeken bu kare oldu. Hem estetik açıdan hem de anlam bakımından diğerlerinden ayrışıyordu. Bizim de sporumuz olduğu için bu fotoğrafı seçtim." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in çektiği "Dış işleri" başlıklı fotoğrafı seçen Kazancı, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğrafına, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" adlı fotoğrafına oyunu kullandı.

"Özgür Suriye" kategorisinde "Devrilen diktatör" başlıklı Murat Şengül'ün fotoğrafını tercih eden Kazancı, "Fotoğrafa baktığımda bir milletin yüzündeki mutluluğu ve bütün acılarını unuttuğunu görebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Kazancı'nın Yılın Kareleri Oyları - Son Dakika

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