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Hakan Keleş: "Bizim için üç puan çok önemliydi" - Son Dakika
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Hakan Keleş: "Bizim için üç puan çok önemliydi"

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 2-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Konyaspor hedefleri olan, son 2 senedir üstlere oynamış bir takım. Onun için bu hedefler doğrultusunda devre arasında yapacağımız transferlerle inşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Hakan Keleş: "Bizim için üç puan çok önemliydi"
24.12.2023 - 17:08,
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Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 2-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Konyaspor hedefleri olan, son 2 senedir üstlere oynamış bir takım. Onun için bu hedefler doğrultusunda devre arasında yapacağımız transferlerle inşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ülke için hayatını kaybeden şehitlere başsağlığı dileyerek, "Bu ülke için vatanını siper eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke olarak başımız sağ olsun. Bugün bizim için üç puan çok önemliydi. Rakibimizin 8 maçın 6'sını kazanmış bir beraberliğin bir mağlubiyeti vardı. Bizim ise inişli çıkışlı biraz grafiğimiz vardı. İki gün önce deplasmandan döndük. Çok fazla çalışma şansı bulamadık. İkinci gole kadar hep ön alanda baskı yapmak istedik. Bunlardan faydalanmak istedik. Zaman zaman faydalandık, fakat sonuçlandıramadık. Buradaki top kazandıktan sonraki tercihlerimiz bizi biraz sıkıntıya soktu. Rakibimizde zaman zaman iyi çıktı. Pozisyonlara girdi. Bugün bizim için üç puan çok önemliydi. Onu kazanmak için biraz oyunu koruma psikolojisiyle rakibimize biraz üstünlük verdik ama çok da pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Konyaspor hedefleri olan, son 2 senedir üst sıralara oynamış bir takım"

Savunma anlamında iyi şeyler yaptıklarını ama hücum anlamında biraz sıkıntılarının olduğunu belirten Hakan Keleş, "Kötü bir periyodu toparlamak adına transfer zamanına kadar kazanabildiğimiz puanlar bizim için iyi olacaktı. Biraz oyun olarak tabii ki zorlansak da bu kadromuzda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Ben bölgesel olarak hem de alternatiflerle biraz problemlerimiz var. Konyaspor hedefleri olan, son 2 senedir üstlere oynamış bir takım. Onun için bu hedefler doğrultusunda devre arasında yapacağımız transferlerle inşallah daha iyi sonuçlar istediğimiz hedeflere geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA
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