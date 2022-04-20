Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz

20.04.2022 13:51
Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçla ilgili, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçla ilgili, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız bu" dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada, 33'üncü haftada sahalarında oynadıkları Beşiktaş maçından beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Ligin boyunun kısaldığı bu haftalarda bir puanın bile önemi çok büyük. Şu an için 40 puan baremindeyiz. Alınacak iki puan bizi ligde bırakmaya yetecek" ifadesinde bulundu.Ligde geride kalan 33 haftalık periyotta inişli çıkışlı grafikler yaşadıklarını kaydeden Keleş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sezon başında kendimize bir hedef koyduk. Hem kulübümüzün mali yapısını hem de takım kimyasını düşünerek bir kadro kurduk. Mütevazi bir bütçeyle, oluşturduğumuz kadroyla bugünlere kadar geldik. Büyük emekler, çabalar ve fedakarlıklar var. Tabi çok çalıştık. 44 yıl sonra ilk kez yükseldiğimiz Süper Lig'de kalıcı olmak için tüm mücadelemizi veriyoruz. Bu hedefimize ulaşmaya az kaldı. İnşallah son haftalara bırakmadan bu hedefimizi gerçekleştireceğiz."Keleş, 23 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladıklarını da dile getirerek, "Bu ligde her maç zor. Kolay maç yok. Artık önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Beşiktaş maçı sonrası bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza başladık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz. Tek çabamız bu" diye konuştu.

Beşiktaş maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Keleş, "Giresunspor taraftarı her zaman başkadır. Bunu her zaman hissettik. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmadılar. Özellikle Beşiktaş maçındaki tribünlerin doluluğu bizleri çok sevindirdi. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Onlara galibiyeti hediye etmek isterdik ama mücadeleci oyunumuz ve aldığımız bir puanla onları en azından üzmedik. Tribünleri doldurarak bizlerin her zaman yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.


- Giresun
Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz
Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz
Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz
Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz
Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz
Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz
YORUMLAR
500
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geride kalan 33 haftayı değerlendirdi 19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Fatih Karagümrük, Hakan Keleş, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: Hakan Keleş: İnşallah şehrimize puan ya da puanlarla döneriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement