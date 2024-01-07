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Hakan Keleş: 'İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık' - Son Dakika
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Hakan Keleş: 'İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık'

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a karşı kötü oynadıklarını belirterek, 'İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık' dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, mağlubiyetten üzgün olduklarını ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Ayrıca, 18 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş'ın performansını da övdü ve hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Hakan Keleş: \'İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık\'
07.01.2024 - 23:32,
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- Hakan Keleş: "İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a karşı kötü oynadıklarını belirterek, "İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçtan önce kazanmak istiyorduk. İyi hazırlanmıştık. Zaman zaman ilk yarı istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar vardı. İlk yarıda çok fazla Galatasaray'a alan bırakmak istemedik. Defans arkasına yaptığımız koşularla etkili olmaya çalıştık. Son vuruşlarda sorunlar yaşadık. İkinci yarı yakaladığımız daha net pozisyonlar vardı. Öne geçebilseydik farklı bir oyuna dönebilirdi. Yediğimiz golden sonra biraz problemeler yaşadık. Oyuna müdahale etmeye çalıştık. Biraz kadro kalitemizde biraz da alternatif oyuncularımızda sıkıntılar çektik. Duran toptan yediğimiz golle, 3-0'lık sonuç oldu. Zorlu periyottan geçiyoruz, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor. İlk maçı mağlup kapattık. 3 gün sonra Fener maçı var. Ona hazırlanacağız. Zor maçlar. Oyun olarak kötü oynadık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Galatasaray'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

İlk kez oynayan 18 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş için ise Keleş, "İlk maçı olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiledi. Verilen şansı iyi değerlendirdi. Bu süreçte onla devam edeceğiz. İyi maç çıkardığı için tebrik ettim" şeklinde konuştu.

Louka Prip ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonda faul olup, olmadığının sorulması üzerine Hakan Keleş, "O pozisyona saha kenarında da itiraz ettim. 4. hakem de faul dedi, orta hakem vermedi. Zaman zaman anlıyorsunuz verdiği faullerle burada galip gelemeyeceğinizi diyebilirim. Bu tip maçlarda hakemler takdir hakkını tamamen kullanıyorlar. Bir faule de bağlamamak gerekiyor. Yakaladığımız pozisyonlar vardı, biz değerlendirmedik. Hakemler kendi sahanda faulleri kolay verebiliyorlar ama rakip sahada biraz zor veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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