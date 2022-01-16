- Hakan Keleş: "Rakibin iyi oynaması, bizim de kötü oynamamız oldu"

GİRESUN - GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Orta saha oyuncularımızın olmayışı bizi bayağı sıkıntıya soktu. Ona rağmen oyuncularım iyi mücadele ettiler" dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. 30. dakikada Pelupessy'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan yeşil-beyazlılar, karşılaşmanın sonunda sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bugün rakibin daha iyi oynaması bizim de kötü oynamamız oldu. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık" dedi.

Keleş, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray maçından sonra bu maçı da kazanmak istiyorduk. Evimizde yenersek puan olarak rakibimizle de aramızı açacaktık fakat erken gelen gol ve sonrasında bir kırmızı kart gördük. Yaklaşık 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadık. Ona rağmen oyuncularım iyi mücadele ettiler. Genel olarak iyi bir takıma karşı oynadık zaten. Bayağı toparlanmış Kasımpaşa. Bizim de 3 gün sonra bir maçımız var. Şimdi ona hazırlanacağız. Eksiklerimiz bizi biraz etkiledi. İstediğimiz bir maçı kaybettik ve üzgünüz. Şimdi dediğim gibi Trabzon maçına hazırlanacağız."

Kadro konusunda yaşanan sorunları çözmek istediklerini söyleyen Keleş, "Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Bunu bir an önce yapmamız gerek. Milli takımda ve sakat olan oyuncularımız var. Biraz problemler yaşadık. Oyuna müdahaleler de sorun yaşıyoruz. Sonradan giren oyunculardan çok fazla verim alamıyoruz. Kadro derinliğinden dolayı bu sorunu yaşıyoruz" dedi.