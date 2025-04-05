Hakan Kutlu'dan Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Hakan Kutlu'dan Hakem Eleştirisi

Erzurumspor Teknik Direktörü Kutlu, Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi, hedeflerini vurguladı.

05.04.2025 22:54
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- Hakan Kutlu: "Yasin Kol'a 'Federasyon başkanının prensi' diyorlar, prensin hali buysa diğerlerini hiç düşünemiyorum"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

"İnşallah Erzurumspor'u tüm dış etkenlere rağmen hedeflediğimiz noktaya götüreceğiz"

İSTANBUL - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına tepki göstererek, "Yasin Kol o kadar enteresan kararlar verdi, bir türlü oyuna giremedik. Bu hakeme federasyon başkanının prensi diyorlar, eğer prensin durumu buysa diğerlerini hiç düşünemiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 90+6. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Oyun olarak bugün iki takım da istediklerini ortaya koyamadı ama bu tip final maçları böyle olur. Büyük bir mücadele vardı. Bugüne kadar hakemlerden bazı maçlardan sonra eleştiriler yaptım ki bunların hepsinde de süreç geçse bile eleştirilerimi haklı buluyorum. Bu hakem hataları her geçen gün üstüne koyarak, üstümüze gelmeye başladı. Ben bugünkü maçta yalnızca orta hakemi değil, hakem triosunu da eleştiriyorum. Bir tek 4. hakemin tarzı, tavrı çok iyiydi, kendisini tebrik ediyorum. Hakem triosu tek taraflı, çok kötü bir maç yönetti. Orta sahanın gerisinden çıkan oyuncumuza bile ofsayt kaldırdılar. Gol olsa galiba VAR'dan dönecekti. Galiba diyorum çünkü çok enteresan şeyler oluyor. Serginho'nun ilk yarı atılması gerekiyordu. Bizim atılan oyuncumuzun ikinci sarısı asla ve asla kart değil. Yasin Kol o kadar enteresan kararlar verdi ki bir türlü oyuna giremedik. Bu hakeme, federasyon başkanının prensi diyorlar. Eğer prensin durumu buysa diğerlerini hiç düşünemiyorum. Bugüne kadar hakem hatalarına serzenişlerimiz oldu ama artık bugün tavan yaptırdılar. Gerçekten yazık. Biz federasyon başkanımıza hep dürüst, mert, hakkaniyetli bir insan diyoruz. Ama bu kadar dürüstlük, mertlik, hakkaniyetin olduğu bir yerde bu kadar hakem hataları oluyorsa artık bazı şeylerin sorgulanması gerekiyor. Hakem triosu çok kötü bir maç yönetti. Türk futboluna yazık ediyorlar. Bu maç hakem tarafından bir takımdan alınıp, bir takıma verildi. Beraberlik maçıydı. Biz de kazanmayı hak etmedik, Karagümrük de hak etmedi. Beraberlik bizim için çok avantajlı bir skor olacaktı, hakem ona da izin vermedi. Hakem kararıyla yenildik. Oyuncularımı göstermiş olduğu mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Kalan 6 maçta bir hedefimiz var. İnşallah Erzurumspor'u tüm dış etkenlere rağmen hedeflediğimiz noktaya götüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Hedeften sapmış değiliz, çok büyük şansımız var"

Hakem Yasin Kol'un art niyetten değil ama başka bir şeylerden etkilenerek kararlar verdiğini ve kalan haftalarda ana hedefleri olan ikincilik için mücadeleye devam edeceklerini belirten Kutlu, "Bu maçtan önce de ana hedefimiz ikincilikti. Şu anda da devam ediyoruz, hedeften sapmış değiliz. Matematiksel şansımız devam ediyor. Çok büyük şansımız var. 6 maç kala 5 puan fark hiçbir şey değil. Biz kalan haftalarda maçlarımızı kazandığımızda ben Karagümrük'ün 5 puandan fazla kaybedeceğini düşünüyorum. Camia ya da takıma karşı Yasin Kol'un bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ama farklı gelişmeler oluyor, oradan etkiliyorlar. Bugün bize yapılan yarın bir başka takıma geçiyor. Konuşamıyoruz, konuşunca ceza yiyoruz. Ne yazık ki olan burada bir camianın emeğine, futbolcuların emeğine oluyor. Ben Karagümrük camiasını ayrı tutuyorum. Futbolcuların emeğini ve akıttıkları teri geri plana atmak istemiyorum. Onlar da bizim takımın oyuncuları gibi büyük mücadele verdiler. Hakemlerin camia tarafından etkilenip farklı kararlar verdiklerini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Hakan Kutlu, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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