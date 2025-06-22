Hakan Kutlu, Erzurumspor\'dan Ayrıldı: \'Bu Şehre Hakkımı Helal Ediyorum\'

3 sezon Erzurumspor FK'da teknik direktörlük görevinde bulunan ve geçtiğimiz gün kulüp tarafından yapılan açıklama ile yollarını ayıran Hakan Kutlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri çekti.

Kutlu, yaklaşık bir hafta önce kamuoyuna sunduğu yol haritasında da ifade ettiği gibi, bu süreçte nihai karar merciinin Erzurumspor Yönetim Kurulu olduğunu vurguladığını belirterek, "Yönetim, başarıya giden yolu farklı bir şekilde inşa etmeyi tercih etmiş olabilir. Ben de bu karara saygı duyuyorum. Ancak açıklamamın ardından "beni menejer kandırdı" ya da "yardımcı antrenörler yönlendirdi"gibi bazı asılsız iddiaların basına servis edilmesiyle gündemin farklı yönlere çekilmesini hayretle takip ettim. Bu tarz söylemler sadece meseleyi saptırır ve camiaya zarar verir. Amacım güç savaşına girmek değildi. Tek isteğim Erzurumspor için bir yol haritası çizebilmekti. 3 yıl önce Erzurum'a ve bu büyük kulübe bir söz vererek yola çıktım. Transfer tahtasının kapalı olduğu bir dönemde, imkansız görüleni birlikte başardık" şeklinde konuştu.

"Bir şehir nasıl ayağa kalkar, bunu herkese gösterdiniz"

Kısıtlı imkanlara rağmen büyük hayaller kurduklarını ifade eden Hakan Kutlu, " Sadece sahada değil, karakterde ve inançta da bir bütün olduk. ve her adımda, arkamda dağ gibi duran Erzurumspor taraftarlarıyla yürüdüm. Sizler bu yolculuğun en kıymetli parçasıydınız. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve bizi kimseye muhtaç etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, sayın bakanımız Selami Altınok'a, sayın Zafer Aynalı'ya, değerli yöneticilerimize, kulüp çalışanlarımıza ve teknik ekibimize teşekkür ederim. Sayın Başkanımız Ahmet Dal'a da özel bir teşekkür etmek istiyorum. 3 yıl boyunca tek bir görüş ayrılığı yaşamadık. Kader birliği yaptık, birlikte çözülemez deneni çözdük. Bu süreçte sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, inancını ve emeğini ortaya koyan tüm futbolcu kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Bir büyük teşekkürüm de Erzurum'da görev yapan basın mensuplarına. İçim buruk ama en büyük teşekkürüm büyük Erzurumspor taraftarına. Sizler iyi günde kötü günde, karda çamurda yanımızda oldunuz. Sadece tribün doldurmadınız, bir şehir nasıl ayağa kalkar, bunu herkese gösterdiniz" dedi.

"Ben bu şehre hakkımı helal ediyorum"

Yolların ayrılabileceğini ancak gönül bağının kolay kolay kopmayacağını vurgulayan Kutlu, "Vefa, istikrar ve inançla örülmüş bu 3 yılı geride bırakırken içimde kalan iki şey var: Erzurum'da dolu tribünler önünde oynayamamak. ve ilk sezonumda Bursa'da Gençlerbirliği maçında yaşanan hakem faciası O gün Hodri Meydan'a çıkmadan önce oğlumu ağlarken gördüm. Ona dedim ki, "Sana söz oğlum, bu takımı ligde tutacağız ve bir gün şampiyon yapacağız." İlk sözümü tuttum. Şampiyonluk sözüm ise belki başka bir hikayeye kalır Ben bu şehre hakkımı helal ediyorum. Siz de bana helal edin. Her şey için teşekkürler Erzurum. Bir gün yeniden buluşmak ümidiyle" diye konuştu. - ERZURUM