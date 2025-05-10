Hakan Kutlu: Erzurumspor'u Hedefe Taşımak İstiyoruz - Son Dakika
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Hakan Kutlu: Erzurumspor'u Hedefe Taşımak İstiyoruz

Hakan Kutlu: Erzurumspor\'u Hedefe Taşımak İstiyoruz

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Kutlu, Şanlıurfaspor galibiyeti sonrası hedeflerini açıkladı.

10.05.2025 19:53
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Şanlıurfaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Erzurumspor FK deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Öncelikle Urfaspor'a geçmiş olsun diyorum. Gerçekten onlar adına kötü bir sezon oldu. Aslında bu kadar güzel bir şehrin en azından bu ligde, bu sene tutunabilmesi gerekiyordu ki sezona başlarken ve geçmiş yıllarda da bir üst ligi hedeflemişlerdi. İnşallah önümüzdeki yıllar yine bu lige geri dönerler. Kendi adımıza baktığımız zaman tabii ki kazanmamız gereken bir maçtı. Karşımızda çok rahat küme düşmüş ama artık hani biliyorsunuz böyle rahat takımlar çok tehlikelidir. Zaman zaman tehlikeye girdik. Özellikle ilk yarı çok net gol pozisyonları vardı. Maçı 2'yi bulup kopartamadık. Tabii maçın dakikaları uzadıkça da bizim adımıza stresi arttı ama kazanmasını bildik. Biraz da akıllar play-off eşleşmesindeydi. Şimdi galiba bu sonuçla Bandırmaspor'la, Bandırma'da oynayacağız. Erzurumspor olarak hep söyledik. Lige başlangıç, amaçlarımız, hedeflerimiz çok farklıydı ama oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu performans hak ettiğimiz performansta bence. Birçok engelle karşılaştık bu yolda ama dediğim gibi bazı engeller kondu önümüze. İlk hedefinden uzaklaştık. Play-off oynamak zorunda bırakıldık diyebilirim ama oyuncuların bunun da üstesinden geleceğini düşünüyorum. Çünkü 3 yıldır çok zor şartlarla, transfer yasaklarıyla boğuştular. 3 puan silindi. Geçmiş dönemlerde, iki dönemde depremden dolayı sahamız kapandı. Bu yıl transferimiz çok geç açıldı ama o kadar önemli bir performans ve aidiyet duygusu sergilediler ki ben bu engellemelere rağmen play-off'ta kalmamızı, biraz yolumuzu uzattığını düşünüyorum. İnşallah biz play-off'ta bütün gücümüzü kullanıp, Erzurumspor'u hak ettiği yere çıkartmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfaspor, Hakan Kutlu, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Kutlu: Erzurumspor'u Hedefe Taşımak İstiyoruz - Son Dakika

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