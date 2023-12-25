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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: İlk yarıda hak ettiğimiz puan ve oyun, 19 puanın üzerinde olmalıydı - Son Dakika
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: İlk yarıda hak ettiğimiz puan ve oyun, 19 puanın üzerinde olmalıydı

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, takımın ilk yarıda daha fazla puan ve iyi bir oyun sergilemeyi hak ettiğini belirtti. Kutlu, ligin ikinci yarısında iyi bir kamp dönemi geçirerek güvenli bir konumda sezonu tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: İlk yarıda hak ettiğimiz puan ve oyun, 19 puanın üzerinde olmalıydı
25.12.2023 - 23:26,
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 3-0'lık skorla mağlup oldukları Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Aslında ilk yarıda hak ettiğimiz puan ve oyun, 19 puanın üzerinde olmalıydı. İnşallah ligin ikinci yarısında kampta iyi çalışıp, ikinci yarıyı güvenli yerde tamamlarız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak şehitleri anıp ailelerine ve ülkeye baş sağlığı dilekleriyle sözlerine başlayan Kutlu, sonrasında maçı değerlendirdi. Kutlu, "Aslında oyunun ilk 10-15 dakikası hariç iyi bir duruş sergiledik. İstediğimiz gol pozisyonlarını da yakaladık. Golle sonuçlandırabileceğimiz, yüzde yüze yakın pozisyonlarımız vardı. Rakibimize az sayıda gol pozisyonu verdik. Özellikle ikinci yarıda 2 tane pozisyona girip 2 tane gol buldular. Eyüpspor'un en az pozisyona girdiği maçtı. Ligin ikinci yarısında kampta iyi çalışacağız. Aslında ilk yarıda hak ettiğimiz puan ve oyun, 19 puanın üzerinde olmalıydı. İnşallah ligin ikinci yarısında kampta iyi çalışıp, ikinci yarıyı güvenli yerde tamamlarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: İlk yarıda hak ettiğimiz puan ve oyun, 19 puanın üzerinde olmalıydı - Son Dakika


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