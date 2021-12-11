Hakan Kutlu: "Üstün oynamadığımız günde galip gelebilirdik"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, üstün oynamadıkları müsabakada galip gelebilecekleri pozisyonları yakaladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir'i galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Kutlu, "4-5 maçtır yükselen iyi oyunumuz vardı. Kazanamasak da oyun olarak kazandığımız maçlarımız vardı. Puan aldığımız ve mağlup olduğumuz maçlarda iyi oynamıştık. Bugün oyun kalitemiz biraz daha düşüktü. Başakşehir'in de moralli ve iyi organizasyonu olan bir takım olmasının payı var. İyi organizasyonları var. Bize üstünlük kurdukları dakikalar oldu. Yine maçı çevirebilirdik. 1-1'i yakaladıktan sonra yakaladığımız pozisyonu golle sonuçlandırabilsek üstün oynamadığımız günde galip gelebilirdik. Çok pozisyon vermedik. Oyun üstünlüğünü Başakşehir'e verdik. Yine de maçı çevirebilecek pozisyonları bulduk. Devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli maçlar var" şeklinde konuştu.

"Yediğimiz ikinci golde yüzde yüz faul var"

Müsabakanın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili de yorum yapan deneyimli teknik direktör, "Maçın hakemi Fırat Aydınus hoca Türkiye'nin önde gelen iyi hakemlerinden biri. Defalarca tebrik ettim ama bugün takdir haklarını bizden yana kullanmadı. Mazeret değil ama yediğimiz ikinci golde bana göre yüzde yüz faul var. VAR'dan niye dönmedi. Maçın hakemi devam ettirdiyse faul görmedim demiştir. Hoca da bunu biliyordu, yüzde yüz fauldan ikinci golü yedik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL