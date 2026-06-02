Hakan Safi'den Fenerbahçe'ye Transfer Müjdesi

02.06.2026 19:07
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer planlarını açıkladı ve değişim vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, İstanbul Fenerbahçeliler Derneğinde kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikle konuşan Hakan Safi, "Değişim vadediyoruz. Fenerbahçe'ye gençlik, hırs, cesaret ve iştah getireceğiz. Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz. Ben sözler verdim. 2 milli oyuncu, 2-3 de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz. Artık oyuncularla bonusları konuşma noktasına geldik. Demek ki iyi yoldayız." diye konuştu.

Transfer konusunda iddialı olduğunu dile getiren Safi, şöyle devam etti:

"Transfer sezonu 22 haziranda başlıyor. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz. Bizi hiçbir şey kulübümüze dünya yıldızı getirmekten alıkoyamayacak. Fenerbahçe'yi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'mizi uzaklaştırmamız lazım. 'Listemde Hakan Safi gibi adamlar var.' diyorsunuz. Ben söyleyeyim imaj hakları kontratı yapacaklar, getirecekler varsa babayiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha da ben yapacağım."

Başkanlığa seçileceğine inandığını vurgulayan Hakan Safi, "Ben kendi girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim. Kaybedeceklere sormak lazım. Ben inandığım yolda sizlerin teveccühüyle seçileceğime inanıyorum. Aklımda sadece seçimi kazanmak var. Bir ana önce 8 Haziran gelsin istiyorum. İnanın ki daha güzel şeyler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularla daha iyi ayrılmaları gerektiğini de dile getiren Safi, Fenerbahçe'nin hem saha içi hem de saha dışı sorunları olduğunu ve ikisini de çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Hakan Safi, teknik direktör Ersun Yanal'a ilişkin bir soruya ise "Ersun hoca ile bayramlaşmak için görüştüm. Hocamız Ersun hoca değil. Kendisi son şampiyonluğun mimarıdır. Her zaman görüştüğümüz bir insandır." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

