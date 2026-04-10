Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret - Son Dakika
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret

Hakan Safi\'den Porto\'ya sürpriz ziyaret
10.04.2026 20:39
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Portekiz Ligi takımlarından Porto'yu ziyaret etti. Konuyla alakalı bir paylaşım yapan Safi, ''Sayın Andre Villas-Boas'ın misafiri olarak geldiğimiz Porto'da; futbol ve iş dünyasına dair sohbetler yaptığımız yemekte bir araya geldik'' dedi.

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hakan Safi, Avrupa futbolunun ekol kulüplerinden biri olan FC Porto’ya gerçekleştirdiği ziyaretle dikkatleri üzerine çekti. Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile bir araya gelen Safi, spor ve iş dünyasını buluşturan önemli temaslarda bulundu.

HAKAN SAFİ'DEN BAŞARI DİLEĞİ 

Portekiz’de gerçekleşen görüşmede, dünya futbolunun hem teknik direktörlük hem de başkanlık koltuğuna oturmuş ender isimlerinden biri olan Andre Villas-Boas, Hakan Safi’yi özel bir yemekte ağırladı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, sadece futbolun geleceği değil, uluslararası yatırım fırsatları ve kulüp yönetimi modelleri de masaya yatırıldı.

Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Safi, yakın ilgisinden dolayı Villas-Boas’a teşekkürlerini iletti. Safi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya futbolunda hem teknik direktör hem de başkanlık yapmış kıymetli dostum FC Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas’ın misafiri olarak Porto’daydık. Futbol ve iş dünyasına dair son derece verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Andre’ye samimiyeti için teşekkür eder, Porto’ya şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

SPOR DÜNYASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Son dönemde A Milli Futbol Takımı'na verdiği destek ve spor yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Safi'nin, Avrupa'nın dev kulüpleriyle kurduğu bu yakın temaslar, spor camiasında "yeni projelerin habercisi mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Özellikle Fenerbahçe’deki seçim süreci öncesinde gerçekleşen bu ziyaret, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Son Dakika Spor Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Haber değeri ne ......... Galatasarayın istediği çocuğun aklını çekmek 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti

20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:44
Hull City’nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
