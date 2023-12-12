 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

2 kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "3 kişi için adli kontrol şartı talep edildi" ifadelerini de paylaştı. Öte yandan skandal olay nedeniyle tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.

12.12.2023 - 10:44,  Güncelleme: 11:57
Abone Ol

MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor karşılaşmasının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve skandal saldırının ardından gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı son dakika paylaşımıyla Başkan Koca dahil 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rize spor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

HALİL UMUT MELER HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

TÜM LİG MAÇLARI SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rize spor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Çok sert konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz." ifadelerini kullandı. Gece geç saatlerde biten toplantı sonrası Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini duyurdu.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin sayısı 6'ya yükselirken, Türk futbolunu rezil eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

"ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımda, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

"3 KİŞİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI TALEP EDİLDİ"

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı
YORUMLAR (3)
  • Soner Karabacak: Sen hala burdasin Yanıtla 4 0
  • Serkan Basar: işte bu hepimizin içini rahatladan bir haber adalet herkese lazımdır Yanıtla 32 8
  • Aydın Gökmenoğlu: Emreyi de yanına versinler futbol mikroplardan arınsın artık Yanıtla 58 13

Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın
12:18
EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
12:16
CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü
12:08
Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış
11:46
Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı
11:33
Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi
11:25
4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti 4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti
11:03
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

Son Dakika
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın
12:18 EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
12:16 CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü
12:08 Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış
11:46 Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı
11:33 Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi
11:25 4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti
11:03 Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez
10:49 Altın fiyatları yükselişte: Gram altın 1.855 lira, çeyrek altın 3.050 lira
10:47 Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 12:43:22. #1.13#
SON DAKİKA: Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement