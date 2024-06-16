Hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Takıma sunum yaptı - Son Dakika
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Spor

Hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Takıma sunum yaptı

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak olan Hollanda Futbol Federasyonu'nu temsilen A Milli Takımın teknik heyet ve oyuncularına hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin bir sunum yaptı. Sunumda, saha içinde yalnızca takım kaptanlarının hakemlerle diyalog kurması gerektiği vurgulandı ve hakemin etrafının kalabalık bir oyuncu grubu tarafından sarılmasına tolerans gösterilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, takım kaptanları ile hakemler arasındaki iletişimin önemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının gerekçelerinin daha iyi anlaşılması konuları da sunumda ele alındı.

16.06.2024 11:48
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Hollanda Futbol Federasyonu'nu temsilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Takımın teknik heyet ve oyuncularına turnuvada hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin bir sunum yaptı.

Hakem Serdar Gözübüyük'ün sunumunda hakemlerle saha içinde yalnızca takım kaptanlarının diyalog kurması gerektiğine vurgu yapılırken, kararlara itirazda hakemin etrafının kalabalık bir oyuncu grubu tarafından sarılmasına tolerans gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Hakemler ile takım kaptanları arasındaki iletişimin önemine değinilen sunumda, takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının gerekçelerini daha iyi anlamasının bu sayede sağlanacağı anlatıldı. Gözübüyük sunumunda ayrıca çeşitli görüntüler eşliğinde sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarına da değindi.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sunumun ardından Gözübüyük'e A Milli Takım oyuncularının imzaladığı bir forma hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Serdar Gözübüyük, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Takıma sunum yaptı - Son Dakika

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