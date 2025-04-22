Hakeme tribünden mermi attılar

Fransa Ligue 1'de Saint Etienne ile Lyon karşı karşıya geldi. Saint-Etienne taraftarları, takımları mücadeleyi önde götürürken yardımcı hakemin başına mermi atınca maç bir anda karıştı.

Ligue 1'in 30. haftasında oynanan Saint-Etienne ile Olympique Lyon arasında oynanan mücadelede yaşanan bir olay, akşama damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk golü, 10. dakikada Saint-Etienne'in genç yıldızı Lucas Stassin'den geldi. Belçikalı forvetin golüyle Yeşiller öne geçerken, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

HAKEME MERMİ ATTILAR

Ancak 43. dakikada yardımcı hakem, Saint-Etienne tribünlerinden atılan bir mermi ile başından yaralandı. Yaşanan bu olay sonrası maç geçici olarak durduruldu ve iki takım soyunma odasına gitti.

MAÇ DURDU

Daha sonra stadyumda yapılan anonsla seyircilere uyarıda bulunuldu ve maçın tekrar kesintiye uğraması halinde tatil edileceği ifade edildi. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından mücadele yeniden başladı.