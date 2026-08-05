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Hakemler için Üst Klasman Semineri Başladı

Hakemler için Üst Klasman Semineri Başladı
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2026-2027 Sezonu Üst Klasman Yaz Semineri, TFF Riva'da başladı; eğitimler ve testler yapılacak.

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2026-2027 Sezonu Üst Klasman Yaz Semineri'nin 3. etabı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. 11 Ağustos'a kadar sürecek seminerde teknik eğitimlerin yanı sıra atletik testler ve gelişim kampı gerçekleştirilecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği 2026-2027 Sezonu Üst Klasman Yaz Semineri'nin 3. etabı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Seminerde teknik seanslar, atletik testler ve gelişim kampı gerçekleştirilecek. Seminerin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF ve MHK üyeleri, hakemler ve kulüp temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu,  seminerin Türk hakemliğinin geleceği için önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada ele alacağımız her konu, yalnızca bu salondaki hakemlerimiz için değil, ülkemizin sekiz bölgesinde görev yapan tüm profesyonel ve amatör lig hakemlerimize aktarılacak ve Türk hakemliğinin ortak standartlarını oluşturacaktır. Bugün bu salonda bulunan hakem arkadaşlarım, sizler yalnızca kendinizi değil, binlerce kişiden oluşan büyük hakem ailemizi temsil ediyorsunuz. Bu nedenle burada ortaya koyacağınız öğrenme isteği, disiplin ve yaklaşım, tüm hakem camiamıza yön verecektir."

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş ise," Tüm sporseverler gibi biz de rekabet gücü ve marka değeri her geçen gün artan liglerimizde yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyoruz. Önümüzde yine zorlu mücadelelere, yüksek tempolu ve büyük rekabete sahne olacak bir sezon var. Sezon öncesinde düzenlenen bu seminerde edineceğiniz bilgi ve tecrübelerin, yöneteceğiniz maçlara doğrudan yansıyacağına inanıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise bu tür seminerlerin önemine dikkati, çekerek şunları söyledi:

"Eğitimler, süreçler, yapılan hatalar, hataların değerlendirilmesi, bunlardan çıkacak sonuçlar çok kıymetli. Bu bir nevi sizin bilginizi, kapasitenizi ve öz eleştirinizi yapacağınız bir ortam. Bir hafta içerisinde yapacağınız bu çalışmalarda özellikle de yeni sezona, ortaya koyulmuş yeni bir fikir çerçevesinde hazırlanmış olacaksınız. FIFA'nın ve UEFA'nın getirdiği kurallar, oyunun akıcılığını artıran etkenler. Bu noktada önemli gelişmeler var. Oyun kurallarıyla ilgili değerlendirmeler var, hataların düşürülmesi için teknolojik değişiklikler var. Bunlara adapte olmak gerekiyor. Anthony Taylor gibi önemli bir hakemin Elit Hakem Direktörlüğü'ne getirilmesi önemli bir adım. İyi bir eğitim, iyi bir şans, hakemlerimiz için de çok önemli. Yönetme kabiliyetinden tutun, eğitimine kadar çok çok önemli."

Kaynak: ANKA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakemler için Üst Klasman Semineri Başladı - Son Dakika

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