Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.10.2022 15:50
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin ÇınarBeyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk.

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan (Dk. 46 Mustafa Saymak), Caner Hüseyin Bağ

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 46 Novikovas), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Dk. 36 Soner Gönül), Yusuf Abdioğlu (Dk. 24 Yunus Emre Çift), Harris, Tanque (Dk. 82 Ahmet Sağat)

Sarı kartlar: Dk. 59 Caner Cavlun, Dk. 60 Koutroumpis (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ali Kaan Güneren, Dk. 80 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçı 0-0 sona erdi.

Konuk ekip, 60. dakikada kazandığı penaltıyı Tanque ile gole çeviremedi.

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Kaynak: AA

Oğuz Kağan Güçtekin, Mahmut Keskin, Kerim Avci, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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