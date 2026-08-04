Hakemlerden 2026-2027 Sezonu Hazırlığı

MHK 2026-2027 sezonu yaz semineri kapsamında üst klasman hakemleri, kampın ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 2026-2027 sezonu yaz semineri, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. 4-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminere üst klasman hakemleri katılırken, yeni sezon öncesi hakemlerin fiziksel, teknik ve teorik açıdan hazırlanmalarını amaçlayan programın ilk antrenmanı da yapıldı. Çalışmalarda hakemler yeni sezon öncesi fiziksel testler ve saha uygulamalarıyla hazırlıklarını sürdürürken, kısa süre önce TFF Merkez Hakem Kurulu'nda Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlayan eski İngiliz hakem Anthony Taylor da ilk kez sahadaki çalışmalarda yer aldı.