Galatasaray'da Hakim Ziyech çıkmazı yaşanıyor. Gözden düşen ve takımda ayrılması için her yol denenen Faslı yıldız, sarı-kırmızılılardan gidemiyor.
Ziyech ile ilgilenen Yunan ekibi Olympiakos transferden vazgeçti. Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre Olympiakos'un transferden vazgeçmesinin 3 nedeni var.
2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldığı süre boyunca 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Son Dakika › Spor › Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılamıyor - Son Dakika
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