Hakim Ziyech, Sivasspor maçında 2 gol attı - Son Dakika
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Spor

Hakim Ziyech, Sivasspor maçında 2 gol attı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Sivasspor maçında attığı iki golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Ziyech, 11. dakikada penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi ve 60. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Bu sezon iç sahada ilk gollerini atan Ziyech, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol kaydetmişti.

05.05.2024 21:00
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Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Sivasspor maçında attığı iki golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Faslı futbolcu Hakim Ziyech maçta 2 gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 11. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında Ziyech penaltı noktası yakında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Faslı futbolcu ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 4-1 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de iç sahada ilk gollerini atarken, gol sayısını da 6'ya çıkardı. Faslı futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Hakim Ziyech, 84. dakikada yerini Tete'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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