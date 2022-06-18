Hakkari'de 3x3 'Sokak Basketbol Şampiyonası' başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 'Sokak Basketbol Şampiyonası' başladı.

Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün desteklediği 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası 10 takım, 80 sporcunun katılımıyla başladı. Kent parkta düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Şampiyonası startını Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu verdi. Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şampiyonanın açılışını yaptıktan sonra iki ayrı noktada açılan ev yemekleri standını ziyaret ederek kadınlara teşekkür etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Kasımoğlu, tribünlerde vatandaşların arasında müsabakaya izledi. 3 gün devam edecek basketbol şampiyonasına Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ