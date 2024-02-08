Hakkari\'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları başladı

Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları, 18 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentteki spor salonunda düzenlenen organizasyonun açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı kentlerinden sporcuları kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sporu tabana yaymayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları organizasyonunun bu anlamda önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.
Ülke olarak uluslararası arenada birçok branşta önemli başarıların elde edildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bu branşlardan biri de ata sporumuz güreştir. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, bizleri onurlandıran Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve ismini sayamadığım birçok milli sporcunun gösterdiği başarıyı, sizlerin de göstereceğine inanıyor ve bu konuda sizlere güveniyoruz. Spor müsabakalarında gösterdiğiniz sportif başarı, bizler için çok önemli. Bu başarıyı elde etmeniz için her türlü desteği sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Spor müsabakaları sizlere bu imkanı sağlamanın yanında başka illere, ülkelere gitme, o illerin, ülkelerin kültürünü tanıma, farklı dostluklar edinme, güzel anılar biriktirme imkanı sunuyor. Bu güzelliklerin farkında olmanızı önemsiyoruz."
Türkiye Güreş Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sefer Özatak da 18 ilden yaklaşık 200 sporcunun organizasyona katıldığını aktararak, "Hakkari'de bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyonun temel amacı sporla uğraşan gençlere yeni başarılar kazandırmak. Yarışmalara katılan bütün gençlerimize ve antrenörlerimize başarılar dilerim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından mindere çıkan sporcular, rakiplerini yenmek için mücadele etti.
Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, kurum amirleri, sporcular ve antrenörler katıldı.
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