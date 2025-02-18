Hakkari'de Sağlıklı Bir Gelecek İçin Spor Projesi - Son Dakika
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Hakkari'de Sağlıklı Bir Gelecek İçin Spor Projesi

Hakkari\'de Sağlıklı Bir Gelecek İçin Spor Projesi

Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesinin uygulandığı Mergabütan Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, öğrencilerin kayak eğitimi almasına tanıklık etti. Proje, sporun eğitimle entegrasyonunu ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

18.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:02
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Hakkari Valisi Ali Çelik, "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesinin uygulandığı Mergabütan Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve Hakkari Valiliği tarafından; malzeme, ulaşım ve yemek gibi hususlarda finanse edilen "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesinin uygulama yeri olan Mergabütan Kayak Merkezi'ni İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'la birlikte ziyaret eden Vali Çelik, kayak eğitimi alan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Sağlıklı kuşaklar yetiştirmek için sporu, eğitimin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirten Vali Ali Çelik, "Günümüzde bir eğitim aracı olan spordan daha fazla verim elde edilebilmesi; spor ahlakı ve kurallarına bağlı kalmakla mümkün olabilecektir. Fair-Play kavramı, en başta insan onuruna gösterilen saygının bir ifadesidir. Hoşgörü, centilmenlik, erdemlilik, haklara saygı, iyiyi ve güzeli takdir etme, dürüstlük ve eşitlik gibi insani özellikleri içeren ve sporun da özünü oluşturan bu kavramın, okul sporları aracılığıyla çocuklarımıza kazandırılması, sporun geleceği ve demokratik bir yaşam açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Valiliğimiz ve belediyemizin yaklaşık 4.000.000 TL'lik bütçesini, 65 bin öğrenciye ulaşılması hedefiyle bu projemize ayırıyoruz. Projedeki nihai amacımız, yapılan spor etkinlikleri ile öğrencilerimizin psiko-sosyal ve gelişimlerine katkıda bulunmak, onları muhtemel kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, şehrimizdeki gizli yeteneklerin keşfedilerek ülke sporuna katkıda bulunmaktır. En değerli, en kutsal yatırım, evlatlarımızın sağlıklı gelişimlerine ve eğitimlerine yapılan yatırımdır; çünkü eğitim, kalkınmanın temel taşı ve sıçrama tahtasıdır. Bu projemizdeki faaliyetlerin, çocuklarımızın fizyolojik ve psiko-sosyal yönlerden uyumlu ve dengeli gelişimlerine, önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen programa; Vali Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, eğitmen ve öğrenciler katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakkari'de Sağlıklı Bir Gelecek İçin Spor Projesi - Son Dakika

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