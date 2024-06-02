Hakkari Gençler Birliği Spor Kulübü Destek Bekliyor - Son Dakika
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Hakkari Gençler Birliği Spor Kulübü Destek Bekliyor

Hakkari Gençler Birliği Spor Kulübü Destek Bekliyor

Hakkari Gençler Birliği Spor Kulübü, elde ettiği başarılarla bölge sporuna önemli bir ivme kazandırırken, kurumlardan ve iş adamlarından destek bekliyor.

02.06.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Hakkari Gençler Birliği Spor Kulübü, son dönemde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettirirken, kurumlardan ve iş adamlarından destek bekliyor.

U15 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gençler Birliği Spor Kulübü, amatör ligdeki mücadelelerinde rakiplerini geride bırakırken, aynı zamanda bölgesel turnuvalarda da şampiyonluklar elde ediyor. Hakkari Gençler Birliği Spor Kulübü, elde ettiği bu başarılarla bölge sporuna önemli bir ivme kazandırırken, gençler arasında spor yapma kültürünün de gelişmesine katkı sağlıyor.

Yıllardır gençlere ve çocuklara spor yapma imkanı sunan Gençler Birliği Spor Kulübü, yaşadığı ekonomik zorluklarla da baş etmeye çalışıyor. Son dönemde artan mali sıkıntılar nedeniyle kulüp, faaliyetlerini sürdürebilmek için yerel destek arayışına girdi.

Gençler Birliği Spor Kulübü'nde top koşturan Furkan Şen, kulübün yaşadığı mali sıkıntılara değinerek, "Kentimizde çeşitli kategorilerde düzenlenen maçlarda çok iyi dereceler aldık. Fakat bu başarımızı kimse görmek istemiyor. Kendi imkanımızla bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey maddi açıdan imkan sağlanılmasıdır. Ancak bu imkanları sağlayabilmek için maddi olarak desteklenmeye ihtiyacımız var. Maalesef başarımız görmezden geliniyor. Kulübümüzü ayakta tutabilmek ve daha fazla başarı elde etmek için yerel işletmelerden sponsorluk veya belediyeden destek istiyoruz" dedi.

Oyunculardan Furkan Keskin de, yaklaşık 2 yıldır top koşturduğunu belirterek, "Hakkari'de top koşturmak kolay değil. Masrafımız kulübümüzü aşıyor. Hocalarımız masraflarımızı kendi cebinden karşılıyor. 2023-2024 sezonunda 3 kategoride 3 kupa kazandık. Bu başarımızın tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Tamamen takım ruhuyla oynadık ve kazandık. İl dışında da ilimizi temsil ettik. Tabi çok zor imkanlarla gidip geldik. Ulaşım sıkıntıları yaşadık. Fakat başka illerden gelen kulüpleri görünce ister istemez üzülüyoruz. Hepsinin formasında sponsorların reklamları oluyor. Bizim formalarımızda ise sadece numaralarımız yazılı. Kendi çabamızla çeşitli etkinlikler düzenleyerek ve sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturmaya çalışarak destek arayışlarını sürdürüyoruz. Ancak kulübümüz için bu çabalarımız tek başına yeterli olmuyor ve daha geniş bir destek ağına ihtiyacımız var. Bu nedenle valilik ve belediye başta olmak üzere firmalar ve iş insanlarından destek bekliyoruz" diye konuştu.

Gençleri okey salonları ve sigara bağımlılığından kurtarmak için sporu sevdirmeye çalıştıklarını ifade eden futbolcu Serdar Orhan Tan da, "Dışarıdan kentimize gelen spor kulüplerinin her türlü imkanı var. Bizler ise kulüp olarak çok zorluk yaşıyoruz. Kentimizi dışarıda en iyi şekilde temsil etmek için ter döküyoruz. Yaşıtlarımızı okey ve sigaradan uzaklaştırmak için sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar tesadüf değil. Kulüp başkanlarımız ve antrenörlerimizin uzun süredir devam eden planlı çalışmalarının meyvelerini almaya başladık. Yetkililerin de bu başarımızı görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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