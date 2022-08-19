Yüksekova'da 2 bin 500 rakımda Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyorlar - Son Dakika
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Yüksekova'da 2 bin 500 rakımda Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyorlar

19.08.2022 10:23

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Armutdüzü köyünde 15 günlük kamp yapan 18 güreşçi, 2 bin 500 rakımda Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Armutdüzü köyünde 15 günlük kamp yapan 18 güreşçi, 2 bin 500 rakımda Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 18 sporcu, ilçenin Armutdüzü köyünde 15 günlük kampa girdi. 'Yüksekova Artık Sporla anılacak' sloganıyla Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçede güreş, tekvando, rafting, futbol, yamaç paraşütü, voleybol, flyboard, kano, masa tenisi ve kış sporlarıyla Türkiye Şampiyonası için mücadele veriyor. Armutdüzü köyünde 18 sporcu ve 2 eğitmenin eşliğinde 15 günlük kampa giren güreşçilerin zorlu maraton süreci başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla kahvaltılarını yapan 18 sporcu, daha sonra dağlarda koşuya çıkıyorlar. Koşunun ardından köye gelen sporcular, burada hocaları eşliğinde şampiyonluğa hazırlanıyorlar.

Armutdüzü köyünün ortasında kurulan parkurda; şınav, mekik, balyozla lastik dövme, lastik çekiş, kütük kaldırma, taş kaldırma, tepe koşusu, interval, sürat ve çabukluk, kuvvet gibi çalışmalarla sporcular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Ahmet Yunus Yiğit: "Amacımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandırmak"

2 bin 500 rakımda sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Güreş Antrenörü Ahmet Yunus Yiğit, "Yüksekova'daki güreşçilerimizi Türkiye Şampiyonası'na hazırlamak için 15 günlük hazırlık kampı düzenledik. Her gün sabah saat 05.00'te kalkıp 2 saatlik bir antrenmanımız oluyor. Saat 08.00 gibi kahvaltı yaparak dinlenmeye çekilirken, o esnada ise zeka oyunları gibi etkinlikler yapıyoruz. 12.00 ile 13.00 saatleri arasında kitap okuma saatimiz oluyor. Öğlen yemeğinin ardından tekrar dinlenmeye geçiyoruz. Akşam saat 17.00 gibi antrenmanımız başlıyor ve geç saatlere kadar devam ediyor. Açma ve germe ile başladığımız antrenmanımız; koşu, sürat, çabukluk, dayanıklılık, kuvvet çalışmalarıyla son sürat devam ediyor. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda taş, kütük, kızak, balyoz, lastik gibi malzemelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız bölge ve Türkiye şampiyonu çıkartıp Avrupa ve Dünya şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandırmaktır. Burada 18 sporcu ve 2 antrenör ile birlikte 15 günlük kampımızın sonunda çalışmalarımızı Yüksekova'ya dönerek orada devam ettireceğiz. Bize bu imkanı sağlayan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Aras Kızıldoğan: "Yüksekova sporla anılacak"

Köyde Survivor'ı yaşadıklarını söyleyen Aras Kızıldoğan isimli sporcu ise, "18 öğrenci olarak 55 kilometre uzaklıkta bulunan Armutdüzü köyüne gelerek kamp kurduk. Sabahın ilk ışıklarıyla antrenmanlara başlıyoruz. Burada resmen survivorı yaşıyoruz. Köyde kurduğumuz parkurda zorlu bir süreç ve kızgın güneşe rağmen Türkiye şampiyonasına 2 bin 500 rakımda hazırlanıyoruz. Artık Yüksekova sporla anılacak. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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Hakkarili güreşçiler, kamp kurdukları 2 bin 500 rakımlı mezrada müsabakalara hazırlanıyor Hakkarili güreşçiler, kamp kurdukları 2 bin 500 rakımlı mezrada müsabakalara hazırlanıyor Yüksekovalı güreşçiler, kütük çekip, araç lastiğine balyoz sallayarak şampiyonaya hazırlanıyor Yüksekovalı güreşçiler, kütük çekip, araç lastiğine balyoz sallayarak şampiyonaya hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekova'da 2 bin 500 rakımda Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da 2 bin 500 rakımda Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyorlar - Son Dakika
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