Hakkari spor haberleri... Yüksekova Belediye Spor: 1 -Bitlis Özgüzeldere Spor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari spor haberleri... Yüksekova Belediye Spor: 1 -Bitlis Özgüzeldere Spor: 1

09.10.2022 22:34
Hakkari spor haberleri... Yüksekova Belediye Spor: 1 -Bitlis Özgüzeldere Spor: 1

Hakkari spor haberine göre Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grupta mücadele eden Yüksekova Belediye Spor evinde konuk ettiği Bitlis Özgüzeldere Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grupta mücadele eden Yüksekova Belediye Spor evinde konuk ettiği Bitlis Özgüzeldere Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Yüksekova Şehir Stadı'nda saat 14: 00'da başlayan müsabakanın orta hakemliğini Veysel Yamaç, yan hakemliklerini ise Soner Özçelik ve Yılmaz Korkmaz yaptı. Her iki takımında kontrollü başladığı maçta 40'ncı dakikada Murat Kurnaz'ın golü ile Yüksekova Belediye Spor 1-0 öne geçti. Golden sonra konuk ekip ataklarını artırarak ilk yarının uzatma dakikalarında Enes Bilginç'in golüyle ilk yarı 1-1 sonra erdi. Çekişmeli geçen ikinci yarıda gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi. Her iki takımın oyuncuları maç sonu birbiriyle tokalaşmalarının ardında stattan ayrıldılar. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
ADİLCEVAZ'DA CEVİZ FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ ADİLCEVAZ'DA CEVİZ FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ Bitlis haber! Bitlis'te '25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri' sona erdi Bitlis haber! Bitlis'te '25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri' sona erdi
Kaynak: İHA

Yılmaz Korkmaz, Yüksekova, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakkari spor haberleri... Yüksekova Belediye Spor: 1 -Bitlis Özgüzeldere Spor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 04:37:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari spor haberleri... Yüksekova Belediye Spor: 1 -Bitlis Özgüzeldere Spor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement