Üye Girişi
Hakkari ve Van Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması, Hakkari'de yapıldı - Son Dakika

Hakkari ve Van Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması, Hakkari'de yapıldı

05.01.2022 15:31
Hakkari ve Van Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması, Hakkari'de yapıldı

Hakkari ve Van Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği yarışları, 2 bin 800 rakımlı Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hakkari ve Van Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği yarışları, 2 bin 800 rakımlı Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan yarış, kar seviyesinin istenilen seviyede olmaması nedeniyle Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Kent merkezine 12 kilometredeki merkezde 5 kategoride düzenlenen yarışlara Hakkari'den 38, Van'dan 32 sporcu katıldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini veren Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sporculardan ulusal ve uluslararası müsabakalardan da şampiyonluklar beklediklerini söyledi.

Kentteki gençlerin özellikle kış sporlarında çok yetenekli olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kayaklı koşuda birçok sporcumuz milli takımda yer alıyor. Alp disiplininde de Hakkarili sporcularımız Türkiye şampiyonalarında dereceler alacak. Son üç yılda 40 bin çocuğumuza ücretsiz kayak eğitimi verdik. Bu tesisleri kentimize kazandırmamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük destekleri var. 50 civarı projemiz hayata geçti. Burada otelimizi yaptık, pistimizi 6 bin metreye çıkardık. Kafe ve kapalı yürüme bandı projemiz var. Kayak merkezi cazibe merkezi olacak."

Türkiye Kayak Federasyonu Van Temsilcisi Harun Altair de Abalı Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin düşük olması nedeniyle Hakkari'ye geldiklerini anlattı.

Burada hem Hakkari hem de Van'ın il birinciliği yarışlarını yaptıklarını aktaran Altair, "Merga Bütan Kayak Merkezini birkaç yıldır aktif olarak kullanıyoruz. Van'da kar seviyesi düşük. Sporcularımızın yarışlara antrenmansız gitmemesi için buraya geliyoruz. Ayın 14'üne kadar burada olacağız. Daha sonra yarış için Kayseri'ye gideceğiz." diye konuştu.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, antrenör ve sporcular katıldı.

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Hakkari, Kayak, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hakkari ve Van Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması, Hakkari'de yapıldı - Son Dakika Spor


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye         
15:31
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı         
15:15
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
15:22 Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor
15:21 AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı
15:20 Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi
15:15 Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı
15:03 Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti sanal evrenden arsa satın aldı!
14:55 Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu
14:51 Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza
14:48 Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 15:39:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari ve Van Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması, Hakkari'de yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement