Hakkari Zap Spor, Cizre Belediyespor\'un lisans kriziyle üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda deplasmanda Cizre Belediyespor ile karşılaşmak üzere Şırnak'a gelen Hakkari Zap Spor, ev sahibi ekibin lisans krizinden dolayı maça çıkamaması üzerine oynamadan üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Silopi Şehir Stadı'nda oynanması planlanan Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor müsabakası, ev sahibi takımın lisanslarının zamanında hakem heyetine teslim edilememesi nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi, konuk ekip Hakkari Zapspor'u hükmen galip ilan etti.

25 dakikalık rötara hakem engeli

Bu sezon ilk kez Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek olan Cizre Belediyespor'da futbolcuların lisansları maç saatine yetişmedi. Karşılaşmanın Hakemi Abdulkadir Aslan ve konuk takım oyuncuları sahada yaklaşık 25 dakika boyunca lisansların gelmesini bekledi. Belirtilen sürede evrakların teslim edilmemesi üzerine hakem Aslan, Hakkari Zapspor ile seremonide yerini aldı.

Karar sonrası saha karıştı

Hakem heyeti ve konuk ekibin sahaya çıktığını gören Cizre Belediyesporlu yöneticiler ve teknik heyet, son anda çıkan lisansları getirse de karar değişmedi. Hakem Abdulkadir Aslan'ın sürenin dolduğunu ve Hakkari Zapspor'un hükmen galip sayıldığını açıklaması üzerine Cizre Belediyesporlu futbolcular ile hakem heyeti arasında arbede yaşandı. Lisansların zamanında hazır olduğunu öne süren ev sahibi ekip oyuncuları uzun süre karara itiraz etti.

İtirazlara rağmen kararından dönmeyen Hakem Abdulkadir Aslan, Hakkari Zapsporlu futbolcular ile seremoniyi tamamladıktan sonra maçın bitiş düdüğünü çaldı. Bu sonuçla Hakkari Zapspor, saha içerisinde mücadele etmeden adını üst tura yazdıran taraf oldu.