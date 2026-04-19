Hakkari Zapspor Fırtınası: 6-0

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Hakkari Zapspor, 23. haftada sahasında oynadığı kritik karşılaşmada adeta gövde gösterisi yaptı.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hakkari temsilcisi, farklı galibiyetle zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma öncesinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Müsabakayı Mardin bölgesi hakemi Zeynep Acar yönetirken, yardımcılıklarını Kerem Kaan ve Orhan Timurtaş yaptı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Samet Madalı'nın attığı golle 1-0 öne geçen Hakkari Zapspor, baskısını artırarak rakip kalede etkili oldu. İlk yarının ilerleyen bölümünde Ramazan Demir'in golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 üstün girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Hakkari temsilcisi, 57. dakikada Talha Işık'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ramazan Demir, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde de üstün oyununu sürdüren Hakkari Zapspor, bulduğu gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı. - HAKKARİ