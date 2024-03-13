Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET\'e 3-2 yenildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye Operasyon Yapılacağını İddia Etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında TFF'nin kendi menfaatleri için hareket ettiğini ve gelecekte operasyonlara maruz kalacaklarını iddia etti. Koç, ayrıca haklarını aradıklarını ve ekstra bir şey istemediklerini belirtti.