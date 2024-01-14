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Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Ev sahibi Hakkarigücüspor, sağanak altında oynanan müsabakada rakibini 4-0 yendi. Müsabakayı Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve taraftarlar izledi.

Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor\'u 4-0 mağlup etti
14.01.2024 - 16:36,
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sağanak altında oynanan müsabakada ev sahibi Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yendi.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA
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