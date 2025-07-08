Hakkarili Sporcular ANALİG\'de Başarı Sağladı

Mardin'de düzenlenen Atletizm Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bölge Yarışmalarında Hakkarili sporcular önemli dereceler elde etti.

Çeşitli illerden gelen sporcuların 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Mardin'de kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda Hakkari'yi temsil eden genç sporcular başarılarıyla göz doldurdu. Yarışma sonuçlarına göre Gülden Arin 80 metre engelli koşuda birinci, Nursena Sayaç fırlatma topu branşında birinci, Senanur Sayaç gülle atmada üçüncü, Zınar Can 2000 metrede ikinci, Furkan Tokçu fırlatma topunda üçüncü, Emrullah Batmaz 60 metrede dördüncü, Emir Civan Konür ise 80 metrede dördüncü oldu.

Başarılarıyla Hakkari'yi gururlandıran sporcular, 2025 Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - HAKKARİ