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Hakkarili sporcunun Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'na seçilme gururu - Son Dakika

Hakkarili sporcunun Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'na seçilme gururu

28.12.2021 11:02
Hakkarili sporcunun Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'na seçilme gururu

Hakkari'de faaliyet gösteren Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda geçen yıl oynamaya başlayan Ceylan Yılmaz (22), ortaya koyduğu performansla milli takıma kadar yükselmenin ve ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Hakkari'de faaliyet gösteren Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda geçen yıl oynamaya başlayan Ceylan Yılmaz (22), ortaya koyduğu performansla milli takıma kadar yükselmenin ve ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan bedensel engelli Ceylan Yılmaz, üyesi olduğu Bedensel Engelliler Derneği yetkililerinin yönlendirmesiyle basketbol oynamaya başladı.

Kendisini geliştirerek bir süre sonra Sümbül Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na katılan Yılmaz, gösterdiği performansla milli takıma seçildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'nda Hakkari'nin plakası olan 30 sırt numarasıyla ter döken Ceylan Yılmaz, 2-3 Aralık'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ter döktü.

Yılmaz: "Milli takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum"

Ceylan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbola başladıktan sonra bu sporu çok sevdiğini ve devam etmeye karar verdiğini söyledi.

Bu süreçte ailesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada maçlarımız oldu ve hepsine katıldım. 30 numaralı formayla hem şehrimi hem de ülkemi temsil ettim. Çok mutluyum. Benim gibi bir sürü engelli birey var. Hepsinin kulüple tanışmasını isterim. Basketbol oynamak çok güzel bir şey. Spora başladıktan sonra bir sürü yer gezdim. Engelli bireyler evde kalmasın. Bunun gibi birçok faaliyet var. Uğraşacağınız ve hedef belirleyeceğiniz bir alanın olması çok güzel. Engelli olmak başarının önünde bir engel değildir. İnsanların ne dediğine bakmasınlar. Milli takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum."

Keskin: "Spor, sınırları aşmanın en kolay yolu"

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve takım antrenörü Ali Mesut Keskin, kulübün büyük emekler sonucu kurulduğunu ve birçok engelli sporcu yetiştirdiklerini aktardı.

Diğer branşlarda da ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Keskin, "2008-2012 yıllarında ilk olarak sporcumuz Asiye Deniz, 2016'da da Zümeyran Tekçe milli formayı giydi. Aycan Taş da spor sayesinde antrenörlük bölümünü kazandı. Peşinden de Ceylan kardeşimiz geldi. Ceylan, bu işi çok geliştirdi. Bu sayede önce genç sonra da A milli takıma yükseldi. İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası için milli takıma davet edildi. 30 numaralı forma da anlamlı oldu. Amacımız üzerine koyarak devam etmek. Spor, sınırları aşmanın en kolay yolu. Sayın Vali'miz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün de bu konuda ciddi destekleri var." diye konuştu.

Yardımcı antrenör Cengiz Çatal da kulüp bünyesindeki sporcuların yetenekli olduğuna işaret ederek, "Doğru eğitim gördüklerinde başarı kaçınılmaz oluyor. Milli takıma verdiğimiz isimler var. İlimizde ciddi sporcu potansiyeli mevcut. Ceylan da çok azimli bir kardeşimiz. Ceylan'ın Avrupa'da ülkemizi ve ilimizi temsil etmesi bizim için övünç kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hakkarili sporcunun Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'na seçilme gururu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hakkarili sporcunun Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı'na seçilme gururu - Son Dakika
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