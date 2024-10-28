Haktan Ramazan Sayan Balkan Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Haktan Ramazan Sayan Balkan Şampiyonu Oldu

Haktan Ramazan Sayan Balkan Şampiyonu Oldu

Torku Şekersporlu Haktan Ramazan Sayan, Balkan Pist Şampiyonası'nda dört madalya kazanarak tarihi başarılar elde etti.

28.10.2024 12:22
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Torku Şekersporlu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromunda 25-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonasına damga vurdu.

Torku Şekersporlu milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromunda 25-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen Balkan Pist Şampiyonasında Balkan şampiyonu oldu. İlk gün yarışlarında Scratch kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Sayan, Türkiye'ye bir altın madalya kazandırdı. Şampiyonanın ikinci gününde de üstün performans sergileyen başarılı sporcu, diğer yarışlarda da dereceye girerek başarısını taçlandırdı ve toplam dört madalya ile organizasyonu tamamladı. Sayan, Scratch kategorisinde altın madalyanın yanı sıra, Omnium Balkan Bronz Madalyası, Madison Balkan Gümüş Madalyası ve Takım Sprint Balkan Bronz Madalyası kazandı.

"Tarihi başarılara yenilerini ekleyeceğiz"

Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, spora ve sporcuya verdikleri önem ve desteği yineleyerek, "Sporcumuzun Balkan Şampiyonluğu bizleri çok mutlu etti. Bizlere bu gururu yaşatan şampiyonumuzu ve antrenörümüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Bilindiği üzere Türk bisikleti tarihinde Avrupa'da alınan üç derece de kulübümüz sporcularına ait. Alınan tarihi başarılara yenilerini eklemek için bu coğrafyanın evlatlarına desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

"Emeklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor"

Torku Şeker Bisiklet Takımı Milli Antrenörü İsmail Uğurlu da yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugüne kadar güçlü bir altyapıyla yetiştirdiğimiz sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada derece alması ve emeklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Başarılarımız artarak devam edecektir. Bizlere her şartta desteklerini esirgemeyen Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya teşekkür ederiz." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Haktan Ramazan Sayan Balkan Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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